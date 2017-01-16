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“Київводоканал” перевірив якість питної води

“Київводоканал” перевірив якість питної води

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Питна вода, що подається у міську розподільчу мережу водопостачання, за всіма показниками відповідає нормативним вимогам. Про це повідомили у “Київводоканалі” за результатами аналізу проб води з Десни та Дніпра, передає УНН.

“Дніпровська та Деснянська водопровідні станції працюють у штатному режимі. Для очистки питної води, яка надходить у водопровідну мережу з Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій, використовують високоефективні реагенти. На сьогоднішній день питна вода, яка подається в міську розподільчу мережу водопостачання, за всіма показниками відповідає нормативним вимогам згідно з Додатком 2 Примітк.1 до Табл.1 (ДСанПіН 2.2.4-171-10)”, — повідомили у “Київводоканалі” та оприлюднили результати аналізів.

Нагадаємо, деякі забудовники обирають для своїх житлових комплексів артезіанську воду з власних свердловин. Наприклад, один з найбільших комплексів України — ЖК “Scandia” (м.Бровари) матиме власну свердловину артезіанської води глибиною 350 м. Така вода, за даними компанії, буде придатна для пиття без жодних додаткових систем очищення. 

Довідка УНН. Артезіанська вода укладена між водотривким шаром і, на відміну від ґрунтових вод, які беруть участь в сучасному водообміні з поверхні землі, не піддається забрудненню.

Склад артезіанської води залежить тільки від складу пластів земної кори і часу залягання між ними, в той час як на ґрунтові води впливають атмосферні опади, кліматичні зміни і забруднення навколишнього середовища.

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