Киевского полицейского задержали за разбойные нападения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Еще одного полицейского, причастного к разбойным нападениям, задержали столичные правоохранители. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Следователями столичной прокуратуры в рамках расследования в отношении преступной группы из действующих работников киевской полиции, которые занимались разбойными нападениями и незаконными сделками с недвижимостью, задержан еще один фигурант.
Речь идет о преступной группе, в состав которой входили трое полицейских (32-летний майор столичного главка полиции, 21-летняя сотрудница дежурной части и 27-летний капитан, начальник одного из секторов Печерского управления милиции), а также несколько гражданских лиц.
Как установлено следователями прокуратуры, кроме разбойных нападений "на заказ" и попытки незаконного завладения двумя квартирами в Киеве, 32-летний майор полиции причастен и к другим злодеяниям.
Так, в мае прошлого года, сговорившись с родным братом, милиционер совершил разбойное нападение на территории Хмельницкой области.
Под вымышленным предлогом мужчины заманили 47-летнего местного фермера в безлюдное место, где с применением спецсредств, используемых полицейскими (резиновая палка и газовый баллончик) нанесли потерпевшему множественные телесные повреждения и заставили отдать им более 20 тыс. гривен и документы на его автомобиль.
Сейчас брат полицейского задержан, ему сообщено о подозрении по ч.2 ст.187 (разбой) УК Украины. Самому полицейскому инкриминируется еще один эпизод преступной деятельности.
Следственные действия в уголовном производстве продолжаются. Проверяется возможное участие в указанных преступлениях других правоохранителей и гражданских лиц.
Как сообщал УНН, полиция открыла дело по нападению на сельского голову и убийства его жены.