Київського поліцейського затримали за розбійні напади
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Ще одного поліцейського, причетного до розбійних нападів, затримали столичні правоохоронці. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Слідчими столичної прокуратури в межах розслідування щодо злочинної групи з діючих працівників київської поліції, які займалися розбійними нападами та незаконними оборудками з нерухомістю, затримано ще одного фігуранта.
Йдеться про злочинну групу, до складу якої входили троє поліцейських (32-річний майор столичного главку поліції, 21-річна співробітниця чергової частини та 27-річний капітан, начальник одного із секторів Печерського управління поліції), а також декілька цивільних осіб.
Як установлено слідчими прокуратури, окрім розбійних нападів "на замовлення" та спроби незаконного заволодіння двома квартирами у Києві, 32-річний майор поліції причетний й до інших злодіянь.
Так, у травні минулого року, змовившись із рідним братом, правоохоронець здійснив розбійний напад на території Хмельницької області.
Під вигаданим приводом чоловіки заманили 47-річного місцевого фермера у безлюдне місце, де із застосуванням спецзасобів, що використовуються поліцейськими (гумова палиця та газовий балончик) нанесли потерпілому численні тілесні ушкодження та змусили віддати їм понад 20 тис. гривень та документи на його автомобіль.
Наразі брат поліцейського затриманий, йому повідомлено про підозру за ч.2 ст.187 (розбій) КК України. Самому правоохоронцю інкриміновано ще один епізод злочинної діяльності.
Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Перевіряється можлива участь у вказаних злочинах інших правоохоронців та цивільних осіб.
Як повіодмляв УНН, поліція відкрила справу щодо нападу на сільського голову та убивства його дружини.