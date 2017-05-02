Киевские правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в Святошинском районе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Киевские правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва на территории учебного заведения на проспекте Леся Курбаса, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"О взрыве на территории учебного заведения на проспекте Леся Курбаса около 19 часов 1 мая в полицию сообщил прохожий. В результате никто не пострадал", - говорится в сообщении.
На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, сотрудники патрульной полиции и сотрудники Святошинского управления полиции.
Правоохранители провели осмотр территории и изъяли остатки неустановленного предмета, которые направлены на экспертные исследования, чтобы установить, что именно взорвалось. Осколками повреждена стена здания.
Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.
Как сообщал УНН, в одной из многоэтажек Киева произошел взрыв.