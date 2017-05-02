Київські правоохоронці встановлюють обставини вибуху в Святошинському районі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Київські правоохоронці встановлюють обставини вибуху на території навчального закладу на проспекті Леся Курбаса, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
"Про вибух на території навчального закладу на проспекті Леся Курбаса близько 19-ї години 1 травня в поліцію повідомив перехожий. У результаті ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки, працівники патрульної поліції та співробітники Святошинського управління поліції.
Правоохоронці провели огляд території та вилучили залишки невстановленого предмета, які направлені на експертні дослідження, аби встановити, що саме вибухнуло. Осколками пошкоджена стіна будівлі.
Слідчим відділом Святошинського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, в одній із багатоповерхівок Києва стався вибух.