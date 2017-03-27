Киевская область увеличила объемы строительства

Так, предприятия Киевской области в январе-феврале 2017-го выполнили строительных работ почти на 482 млн грн.

В общем, в январе-феврале 2017-го предприятия Украины выполнили строительные работы на сумму 8,4 млрд грн, что на 21% больше, чем в январе-феврале прошлого года.

Напомним, по итогам 2016 года среди районов Киевской области лидером по объему выполненных строительных работ признано Киево-Святошинский район, а среди городов региона - Бровары.

По результатам опроса, Бровары признан лучшим пригородом столицы. Сейчас в Броварах сводят один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Скандинавское городок).

Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой. На территории комплекса предусмотрены школы, детские сады, стадион, спортивные и детские площадки, парк с озером, амфитеатр для концертов и многое другое. Стоимость квартиры в ЖК Scandia стартует от 15 тыс. долларов США.