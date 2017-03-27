Киевская область увеличила объемы строительства

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 50172 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107320 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122717 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181881 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132652 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126340 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118474 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106587 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107612 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103937 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Киевская область увеличила объемы строительства

Киевская область увеличила объемы строительства

Киев  •  УНН

 • 7118 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Объемы строительства в Киевской области в январе-феврале 2017 года выросли на 30%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, передает УНН со ссылкой на информацию Госстатистики.

Так, предприятия Киевской области в январе-феврале 2017-го выполнили строительных работ почти на 482 млн грн.

В общем, в январе-феврале 2017-го предприятия Украины выполнили строительные работы на сумму 8,4 млрд грн, что на 21% больше, чем в январе-феврале прошлого года.

Напомним, по итогам 2016 года среди районов Киевской области лидером по объему выполненных строительных работ признано Киево-Святошинский район, а среди городов региона - Бровары.

По результатам опроса, Бровары признан лучшим пригородом столицы. Сейчас в Броварах сводят один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Скандинавское городок).

Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой. На территории комплекса предусмотрены школы, детские сады, стадион, спортивные и детские площадки, парк с озером, амфитеатр для концертов и многое другое. Стоимость квартиры в ЖК Scandia стартует от 15 тыс. долларов США.

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