Київщина збільшила обсяги будівництва

Так, підприємства Київської області у січні-лютому 2017 року виконали будівельних робіт майже на 482 млн грн.

Загалом, у січні–лютому 2017 року підприємства України виконали будівельні роботи на суму 8,4 млрд грн, що на 21% більше, ніж у січні-лютому минулого року.

Нагадаємо, за підсумками 2016 року серед районів Київської області лідером за обсягом виконаних будівельних робіт визнано Києво-Святошинський район, а серед міст регіону – Бровари.

За результатами опитування, Бровари визнано найкращим передмістям столиці. Зараз у Броварах зводять один з найбільших житлових комплексів України – ЖК Scandia (Скандинавське містечко).

Згідно з проектом, комплекс розрахований на 100 житлових будинків з власною масштабною інфраструктурою. На території комплексу передбачені школи, дитячі садочки, стадіон, спортивні та дитячі майданчики, парк з озером, амфітеатр для концертів і багато іншого. Вартість квартири у ЖК Scandia стартує від 15 тис. доларів США.