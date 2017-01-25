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Киевсовет не отменит запрет на продажу алкоголя ночью по требованию АМКУ - депутат

Киевсовет не отменит запрет на продажу алкоголя ночью по требованию АМКУ - депутат

Киев • УНН

 • 10172 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Киевский городской совет не отменит решение об ограничении продажи алкоголя в ночное время по требованию Антимонопольного комитета. Об этом в комментарии УНН сообщил депутат Киевсовета Владислав Михайленко, который выступил автором данного решения.

"Что касается решения об ограничении продажи алкоголя в ночное время, депутаты Киевсовета принимали решение на инициативу киевлян, по поручению киевского городского головы. И, собственно, по решению Антимонопольного комитета голосовать за отмену этого решения никто не будет. Отменить решение местного совета можно только в судебном порядке", - отметил В.Михайленко.

На вопрос, не было ли еще какой-то реакции со стороны АМКУ из-за того, что Киевсовет не отменил запрет о продаже алкоголя в течение отведенного для этого срока, депутат отметил, что реакции пока не было, однако в суд сейчас уже подано восемь различных исков об отмене этого запрета.

"Безусловно, нет. Есть альтернативные вещи, которые параллельно происходят - это иски в судебном порядке... Они представлены в Киевский окружной административный суд. Сейчас у меня есть информация о 8 судебных исках об отмене соответствующего решения. Сейчас, как я понимаю, Киевский окружной административный суд рассматривает вопрос о возможном объединении этих исков в одно единое производство, потому что предмет иска совпадает во всех случаях", - разъяснил В.Михайленко.

В свою очередь, депутат подчеркнул, что позиция Киевсовета остается такой, чтобы не отменять решение о продаже запрета на продажу алкоголя в ночное время.

Как сообщал УНН, Административная коллегия Киевского областного территориального отделения АМКУ обязала Киевский городской совет в месячный срок отменить решение об ограничении продажи алкогольных напитков в столице в ночное время.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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