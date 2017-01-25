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Київрада не скасує заборону на продаж алкоголю вночі на вимогу АМКУ - депутат

Київрада не скасує заборону на продаж алкоголю вночі на вимогу АМКУ - депутат

Київ • УНН

 • 10176 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Київська міська рада не скасує рішення про обмеження продажу алкоголю в нічний час на вимогу Антимонопольного комітету. Про це в коментарі УНН повідомив депутат Київради Владислав Михайленко, який виступив автором даного рішення.

“Щодо рішення про обмеження продажу алкоголю в нічний час, депутати Київради приймали рішення на ініціативу киян, на доручення київського міського голови. І, власне, за рішенням Антимонопольного комітету голосувати за скасування цього рішення ніхто не буде. Скасувати рішення місцевої ради можна тільки в судовому порядку”, — зазначив В.Михайленко.

На питання, чи не було ще жодної реакції з АМКУ через те, що Київрада не скасувала заборону про продаж алкоголю протягом відведеного для них терміну, депутат зазначив, що реакції поки що не було, однак до суду наразі вже подано вісім різних позовів щодо скасування цієї заборони.

“Безумовно, що ні. Є альтернативні речі, які паралельно відбуваються — це позови в судовому порядку... Вони подані до Київського окружного адміністративного суду. Наразі в мене є інформація про 8 судових позовів про скасування відповідного рішення. Зараз, як я розумію, Київський окружний адміністративний суд розглядає питання щодо можливого об’єднання цих позовів в одне єдине провадження, тому, що предмет позову співпадає в усіх випадках”, — роз’яснив В.Михайленко.

Натомість, депутат наголосив, що позиція Київради залишається такою, щоб не скасовувати рішення про продаж заборони на продаж алкоголю в нічний час.

Як повідомляв УНН, Адміністративна колегія Київського обласного територіального відділення АМКУ зобов’язала Київську міську раду у місячний строк скасувати рішення про обмеження продажу алкогольних напоїв у столиці в нічний час.

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