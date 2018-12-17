Киев остановился в пробках

Большие заторы на бульваре Тараса Шевченко и бульваре Дружбы народов, на проспекте Николая Бажана, на Дарницком шоссе, проспекте Соборности, на улице Евгения Сверстюка, на улице Жилянской, на Харьковском шоссе, проспекте Леся Курбаса, на проспекте Победы, на проспекте Космонавта Комарова, на улице Соборной, на Кольцевой дороге, на улице Васильковской, на Голосеевском проспекте, на улице Киевской, на улице Михаила Бойчука, на Набережном шоссе, на улице Евгения Сверстюка, на Харьковском шоссе.

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Кроме этого, значительное затруднение движения наблюдается на мосту Патона, на Дарницком мосту, незначительное на Южном мосту.

Как сообщал УНН, за первые сутки снегопада под Киевом и в области произошло 24 ДТП, есть погибший.

Напомним, в Харьковской области трактор, посыпая заснеженную дорогу, столкнулся сразу с восемью автомобилями.