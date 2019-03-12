Киев остановился в пробках

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КИЕВ. 12 марта. УНН. На дорогах Киева, по состоянию на 17:12, наблюдается максимальный уровень пробок, особенно движение затруднено в центральной части столицы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

В частности, по данным сервиса, пробки сковали бульвар Тараса Шевченко, улицу Крещатик, Льва Толстого, бассейна, Богдана Хмельницкого, Саксаганского, Жилянскую, Короленковскую, Большую Житомирскую, Михаила Грушевского, Сечевых Стрельцов, Антоновича, Юрия Гагарина.

Максимальный уровень пробок наблюдается также на бульваре Леси Украинки, улицы Ивана Федорова, Олеся Гончара, бульваре Дружбы народов, улице Кирилловской, Константиновской, Глыбочицкой, Вячеслава Черновола, Вадима Гетьмана, а также на проспекте Воздухофлотском, Голосеевском проспекте, Владимирском спуске.

Кроме того, значительно затруднено движение на Большой Окружной дороге, на проспекте Победы от станции метро "Берестейская" до "Житомирской". Также на улице Соборной.

На левом берегу столицы высокий уровень заторов наблюдается на проспекте Юрия Гагарина, улицы Гната Хоткевича, Раисы Окипной. Местами движение затруднено на бульваре Перова, улице Евгения Сверстюка, Анны Ахматовой, Ревуцкого, на Харьковском шоссе.

По ситуации на столичных мостах, то на Южном мосту движение затруднено в направлении левого берега. На Северном, Дарницком мостах, мосту Метро и мосту Патона можно проехать свободно.

Напомним, завтра в Украине без осадков, лишь ночью в Донецкой и Луганской местами небольшой снег; температура ночью 2-7° мороза, на юге страны местами 0-3° тепла, днем 4-9° тепла (в Карпатах на протяжении суток 5-10° мороза).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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