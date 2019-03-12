Київ зупинився у заторах

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КИЇВ. 12 березня. УНН. На дорогах Києва, станом на 17:12, спостерігається максимальний рівень заторів, особливо рух ускладнений у центральній частині столиці. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Зокрема, за даними сервісу, затори скували бульвар Тараса Шевченка, вулицю Хрещатик, Льва Толстого, Басейну, Богдана Хмельницького, Саксаганського, Жилянську, Короленківську, Велику Житомирську, Михайла Грушевського, Січових Стрільців, Антоновича, Юрія Гагаріна.

Максимальний рівень заторів спостерігається також на бульварі Лесі Українки, вулиці Івана Федорова, Олеся Гончара, бульварі Дружби народів, вулиці Кирилівській, Костянтинівській, Глибочицькій, В’ячеслава Чорновола, Вадима Гетьмана, а також на проспекті Повітрофлотському, Голосіївському проспекті, Володимирському узвозі.

Крім того, значно ускладнений рух на Великій Окружній дорозі, на проспекті Перемоги: від станції метро "Берестейська" до "Житомирської". Також на вулиці Соборній.

На лівому березі столиці високий рівень заторів спостерігається на проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Гната Хоткевича, Раїси Окіпної. Місцями рух ускладнено на бульварі Перова, вулиці Євгена Сверстюка, Анни Ахматової, Ревуцького, на Харківському шосе.

Щодо ситуації на столичних мостах, то на Південному мосту рух ускладнений у напрямку лівого берега. На Північному, Дарницькому мостах, мосту Метро та мосту Патона можна проїхати вільно.

Нагадаємо, завтра в Україні без опадів, лише вночі на Донеччині та Луганщині місцями невеликий сніг; температура вночі 2-7° морозу, на півдні країни місцями 0-3° тепла, вдень 4-9° тепла (в Карпатах протягом доби 5-10° морозу).

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