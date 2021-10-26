Киев с утра “стоит” в пробках: где затруднено движение

Детали

Так, на правом берегу движение затруднено на проспектах Валерия Лобановского, Голосеевском, Воздухофлотском, Победы, Степана Бандеры, Леся Курбаса и Любомира Гузара.

Движение также затруднено на улицах Саксаганского, Жилянской, Юрия Ильенко, Елены Телиги, Щусева, Дегтяревской, Дорогожицкой, Вадима Гетьмана, Вячеслава Черновола, Маршала Рыбалко, Лукьяновской, Павла Скоропадского, Набережно-Крещатицкой.

Тем временем, на левом берегу движение затруднено на проспектах Николая Бажана, Романа Шухевича, Соборности, Броварском, и Юрия Гагарина. Пробки также есть на улицах Андрея Малышко, Оноре де Бальзака, Теодора Драйзера, Попудренко.

Движение на мостах - Северном и Дарницком затруднено в направлении правого берега. На мостах - Южном, Патона и Метро можно проехать свободно.

Добавим

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2°, по области до 5° мороза, днем 9-12° тепла. До конца недели в Украине ожидается сухая и морозная погода.



