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Киев с утра “стоит” в пробках: где затруднено движение

Киев • УНН

 • 19788 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. По состоянию на 8:15 вторника, 26 октября, в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.

Киев с утра “стоит” в пробках: где затруднено движение

Детали

Так, на правом берегу движение затруднено на проспектах Валерия Лобановского, Голосеевском, Воздухофлотском, Победы, Степана Бандеры, Леся Курбаса и Любомира Гузара.

Движение также затруднено на улицах Саксаганского, Жилянской, Юрия Ильенко, Елены Телиги, Щусева, Дегтяревской, Дорогожицкой, Вадима Гетьмана, Вячеслава Черновола, Маршала Рыбалко, Лукьяновской, Павла Скоропадского, Набережно-Крещатицкой.

Тем временем, на левом берегу движение затруднено на проспектах Николая Бажана, Романа Шухевича, Соборности, Броварском, и Юрия Гагарина. Пробки также есть на улицах Андрея Малышко, Оноре де Бальзака, Теодора Драйзера, Попудренко.

Движение на мостах - Северном и Дарницком затруднено в направлении правого берега. На мостах - Южном, Патона и Метро можно проехать свободно.

Добавим

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2°, по области до 5° мороза, днем 9-12° тепла. До конца недели в Украине ожидается сухая и морозная погода.

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