Київ зранку "стоїть" у заторах: де ускладнено рух

Деталі

Так, на правому березі рух ускладнено на проспектах Валерія Лобановського, Голосіївському, Повітрофлотському, Перемоги, Степана Бандери, Леся Курбаса та Любомира Гузара.

Рух також утруднений на вулицях Саксаганського, Жилянській, Юрія Іллєнка, Олени Теліги, Щусєва, Дегтярівській, Дорогожицькій, Вадима Гетьмана, В'ячеслава Чорновола, Маршала Рибалка, Лук'янівській, Павла Скоропадського, Набережно-Хрещатицькій.

Тим часом, на лівому березі рух ускладнено на проспектах Миколи Бажана, Романа Шухевича, Соборності, Броварському та Юрія Гагаріна. Затори також є на вулицях Андрія Малишка, Оноре де Бальзака, Теодора Драйзера, Попудренка.

Рух на мостах - Північному та Дарницькому ускладнено у напрямі правого берега. На мостах – Південному, Патона та Метро можна проїхати вільно.

Додамо

На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2°, по області до 5° морозу, вдень 9-12° тепла. До кінця тижня в Україні очікується суха та морозна погода.



