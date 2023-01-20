Киев исключили из перечня территорий возможных боевых действий

Сообщается, что в конце прошлого года Правительство приняло постановление № 1364, которым определен механизм формирования единого перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией. Этот перечень периодически обновляется соответствующим приказом Минреинтеграции.

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«Приказом от 13 января 2023 года № 14 внесены изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией. Согласно приказу город Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий», - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот приказ Минреинтеграции был зарегистрирован Министерством юстиции Украины 16 января 2023 года.

Минреинтеграции утверждает приказ по согласованию с Министерством обороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

Добавим

В обновленный перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или тех, которые находятся во временной оккупации, окружении (блокировании), входит 9 областей. Это территориальные громады Донецкой (66 громад), Харьковской (56 громад), Днепропетровской (10 громад), Луганской (37 громад), Запорожской (62 громады), Херсонской (49 громад), Николаевской (26 громад), Сумской (19 громад), Черниговской (4 громады) областей. Всего в перечне сейчас 329 громад.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что угроза наступления с территории беларуси есть, но, вероятно, россияне начнут его не раньше осени 2023 года.

В январе 2023 года сообщалось, что Киевская область подготовилась к возможному наступлению оккупантов, а вокруг Киева существует несколько рубежей обороны.