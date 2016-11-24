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Киев заключил три договора с еврокомпаниями на транспортировку и хранение газа в ПХГ Украины

Киев • УНН

 • 9235 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украина открыла свой газовый рынок европейским поставщикам, на сегодняшний день уже заключили три договора на транспортировку и хранение природного газа в украинских хранилищах. Об этом сообщает отдел связей с общественностью и прессой ПАО "Укртрансгаз", передает УНН.

Киев заключил три договора с еврокомпаниями на транспортировку и хранение газа в ПХГ Украины

Как отмечается, среди контрагентов - французский ENGIE, швейцарская DufEnergy Trading SA (Швейцария) и TrailStone Energy LLC (представительство в Украине), которые до заключения договоров продавали газ украинским трейдерам на государственной границе.

"Мы активно работаем над привлечением европейских трейдеров для работы на украинском газовом рынке. Ожидаем тестовых поставок уже в декабре", - рассказал президент компании Игорь Прокопив.

Указано, что первый контракт с европейским поставщиком природного газа был подписан в конце октября месяца текущего года в рамках экономического форума Украина-Франция в Париже.

Добавим, ранее на этой неделе пресс-секретарь "Укртрансгаза" М.Билявский сообщил, что в 2016 году ожидается рост годового объема транзита в Европу до 80 млрд куб.м газа, что на 19% больше показателей прошлого года.

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