Київ уклав три договори з єврокомпаніями на транспортування і зберігання газу в ПСГ України

Як зазначається, серед контрагентів - французська ENGIE, швейцарська DufEnergy Trading SA (Швейцарія) та TrailStone Energy LLC (представництво в Україні), які до укладання договорів продавали газ українським трейдерам на державному кордоні.

"Ми активно працюємо над залученням європейських трейдерів до роботи на українському газовому ринку. Очікуємо на тестові поставки вже у грудні місяці", - розповів президент компанії Ігор Прокопів.

Вказано, що перший контракт з європейським постачальником природного газу було підписано наприкінці жовтня місяця поточного року в рамках економічного форуму Україна-Франція в Парижі.

Додамо, раніше цього тижня прес-секретар "Укртрансгазу" М.Білявський повідомив, що у 2016 році очікується зростання річного обсягу транзиту в Європу до 80 млрд куб. м газу, що на 19% більше за показники минулого року.