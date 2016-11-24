Київ уклав три договори з єврокомпаніями на транспортування і зберігання газу в ПСГ України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Україна відкрила свій газовий ринок європейським постачальникам, на сьогоднішній день вже укладено три договори на транспортування та зберігання природного газу в українських сховищах. Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю та пресою ПАТ "Укртрансгаз", передає УНН.
Як зазначається, серед контрагентів - французська ENGIE, швейцарська DufEnergy Trading SA (Швейцарія) та TrailStone Energy LLC (представництво в Україні), які до укладання договорів продавали газ українським трейдерам на державному кордоні.
"Ми активно працюємо над залученням європейських трейдерів до роботи на українському газовому ринку. Очікуємо на тестові поставки вже у грудні місяці", - розповів президент компанії Ігор Прокопів.
Вказано, що перший контракт з європейським постачальником природного газу було підписано наприкінці жовтня місяця поточного року в рамках економічного форуму Україна-Франція в Парижі.
Додамо, раніше цього тижня прес-секретар "Укртрансгазу" М.Білявський повідомив, що у 2016 році очікується зростання річного обсягу транзиту в Європу до 80 млрд куб. м газу, що на 19% більше за показники минулого року.