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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 42382 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103586 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125489 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132940 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169563 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153547 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141248 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181562 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118335 просмотра

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Киев попал в список самых дорогих городов мира

Киев попал в список самых дорогих городов мира

Киев  •  УНН

 • 22476 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Киев занял 75 место из 77 в рейтинге самых дорогих городов мира. Соответствующий рейтинг опубликовал швейцарский банк UBS, передает УНН.

Так, по данным банка, Киев занимает 75 строчку рейтинга городов по уровню стоимости жизни. Для приобретения минимального набора необходимых товаров и услуг семье из трех человек необходимо тратить 1 617 долларов в месяц.

В десятку лидеров вошли Цюрих, жителям которого на жизнь надо тратить 4 260 долларов в месяц, Женева — 4 165 долларов, Осло — 3 958 долларов, Копенгаген — 3 897 долларов, Нью-Йорк — 3 673 долларов, Токио — 3 654 долларов, Милан — 3 505 долларов, Лондон — 3 411 долларов, Чикаго — 3 405 долларов, Хельсинки — 3 370 долларов.

На последнем месте оказался Каир (1 272 долларов).

Москва заняла 54 строчку рейтинга — 2 264 долларов, а Варшава — 63 место с расходами в 2 085 долларов.

Напомним, Украина заняла 58 место среди 200 стран в рейтинге скорости интернета, опустившись на четыре позиции по сравнению с результатами прошлого года.

Украинские Национальные Новости

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