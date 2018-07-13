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Київ потрапив до переліку найдорожчих міст світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Київ посів 75 місце з 77 в рейтингу найдорожчих міст світу. Відповідний рейтинг опублікував швейцарський банк UBS, передає УНН.

Так, за даними банку, Київ посідає 75 сходинку рейтингу міст за рівнем вартості життя. Для придбання мінімального набору необхідних товарів і послуг сім’ї з трьох людей необхідно витрачати 1 617 доларів на місяць.

До десятки лідерів увійшли Цюріх, жителям якого на життя треба витрачати 4 260 доларів на місяці, Женева — 4 165 доларів, Осло — 3 958 доларів, Копенгаген — 3 897 доларів, Нью-Йорк — 3 673 доларів, Токіо — 3 654 доларів, Мілан — 3 505 доларів, Лондон — 3 411 доларів, Чикаго — 3 405 доларів, Гельсінкі — 3 370 доларів.

На останньому місці опинився Каїр (1 272 доларів).

Москва зайняла 54 сходинку рейтингу — 2 264 доларів, а Варшава — 63 місце із витратами у 2 085 доларів.

Нагадаємо, Україна посіла 58 місце серед 200 країн у рейтингу швидкості інтернету, опустившись на чотири позиції, порівняно із результатами минулого року.

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