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Киевлянин вербовал спортсменов и экс-бойцов АТО для участия в войне в Сирии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. СБУ разоблачила трех злоумышленников, вербовавших граждан Украины для участия в военных действиях на стороне военных отрядов Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

Детали

Установлено, что вербовкой занимался 27-летний киевлянин. Он привлек еще двух жителей Киевской области и вместе они искали подготовленных воинов по всей Украине.

За участие в вооруженном конфликте на территории Сирии наемникам обещали денежное вознаграждение в размере от 5 до 10 тысяч долларов США в месяц.

Целями для привлечения злоумышленники выбирали лиц из числа спортсменов, военнослужащих, добровольцев, участвовавших в АТО или с любым другим боевым опытом обращения с оружием.

Во время обысков по месту жительства у злоумышленников изъяли:

  • мобильные телефоны;
  • сим-карты;
  • компьютерную технику;
  • флэш-носители;
  • банковские карточки.

“Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и по ч. 1 ст. 447 (наемничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас к задержанным применена мера пресечения в виде содержания под стражей”, — говорится в сообщении.

Напомним

В Николаевской области международная преступная группировка вербовала украинских моряков и заставляла потом работать на кораблях, которые доставляли нелегалов из Средней Азии в страны ЕС.

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