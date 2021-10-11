Киевлянин вербовал спортсменов и экс-бойцов АТО для участия в войне в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. СБУ разоблачила трех злоумышленников, вербовавших граждан Украины для участия в военных действиях на стороне военных отрядов Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.
Детали
Установлено, что вербовкой занимался 27-летний киевлянин. Он привлек еще двух жителей Киевской области и вместе они искали подготовленных воинов по всей Украине.
За участие в вооруженном конфликте на территории Сирии наемникам обещали денежное вознаграждение в размере от 5 до 10 тысяч долларов США в месяц.
Целями для привлечения злоумышленники выбирали лиц из числа спортсменов, военнослужащих, добровольцев, участвовавших в АТО или с любым другим боевым опытом обращения с оружием.
Во время обысков по месту жительства у злоумышленников изъяли:
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- мобильные телефоны;
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- сим-карты;
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- компьютерную технику;
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- флэш-носители;
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- банковские карточки.
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“Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и по ч. 1 ст. 447 (наемничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас к задержанным применена мера пресечения в виде содержания под стражей”, — говорится в сообщении.
Напомним
В Николаевской области международная преступная группировка вербовала украинских моряков и заставляла потом работать на кораблях, которые доставляли нелегалов из Средней Азии в страны ЕС.