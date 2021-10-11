Киянин вербував спортсменів та ексбійців АТО для участі у війні в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. СБУ викрила трьох зловмисників, які вербували громадян України для участі у воєнних діях на боці військових загонів Сирійської Арабської Республіки. Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає УНН.
Деталі
Встановлено, що вербуванням займався 27-річний киянин. Він залучив ще двох мешканців Київської області і разом вони шукали підготовлених воїнів по всій Україні.
За участь у збройному конфлікті на території Сирії найманцям обіцяли грошову винагороду у розмірі від 5 до 10 тисяч доларів США на місяць.
Цілями для вербування зловмисники обирали осіб з числа спортсменів, військовослужбовців, добровольців, які брали участь в АТО або з будь-яким іншим бойовим досвідом поводження зі зброєю.
Під час обшуків за місцем проживання у зловмисників вилучили:
-
- мобільні телефони;
-
- сім-карти;
-
- комп’ютерну техніку;
-
- флеш-носії;
-
- банківські картки.
-
“Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та за ч. 1 ст. 447 (найманство) Кримінального кодексу України. Наразі до затриманих застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
У Миколаївській області міжнародне злочинне угруповання вербувало українських моряків і змушувало потім працювати на кораблях, які доправляли нелегалів із Середньої Азії до країн ЄС.