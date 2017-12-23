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Киевляне призвали столичную власть открыть в городе бесплатные ледовые катки

Киев • УНН

 • 11576 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Киевляне зарегистрировали петицию на сайте Киевского городского совета с просьбой восстановить традиции обустройства в городе бесплатных катков, передает УНН.

Киевляне призвали столичную власть открыть в городе бесплатные ледовые катки

"В течение многих лет в парках, на стадионах и площадях Киева каждую зиму заливали катки. Даже в тяжелые и голодные годы (например, послевоенные) городские власти беспокоилась об организации здорового досуга для детей и молодежи. Сейчас теперь много площадей и улиц отдано под торговлю. Предлагаю власти города направить хоть немного внимания на организацию мест здорового отдыха для наших детей, устроив в тех уже немногих местах, которые остаются еще не занятыми шашлычными и закусочными, бесплатные катки, которые будут радовать молодежь в зимние месяца", - говорится в тексте петиции.

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Автором петиции выступила Наталья Кулик.

Петиция была зарегистрирована 21 декабря 2017 и собрала пока 26 подписей. В случае петиция наберет 10 тыс. подписей, документ рассмотрит Киевсовет.

Напомним, в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны.

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