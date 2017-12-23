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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Кияни закликали столичну владу відкрити у місті безкоштовні льодові ковзанки

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Кияни зареєстрували петицію на сайті Київської міської ради з проханням відновити традиції облаштування в місті безкоштовних ковзанок, передає УНН.

Кияни закликали столичну владу відкрити у місті безкоштовні льодові ковзанки

"Протягом багатьох років в парках, на стадіонах та площах Києва кожної зими заливали ковзанки. Навіть в тяжкі та голодні роки (наприклад, повоєнні) міська влада турбувалася про організацію здорового дозвілля для дітей та молоді. Наразі тепер багато площ та вулиць віддано під торгівлю. Пропоную владі міста направити хоч трохи уваги на організацію місць здорового відпочинку для наших дітей, облаштувавши в тих вже небагатьох місцях, які залишаються ще не зайнятими шашличними та закусочними, безкоштовні ковзанки, що будуть радувати молодь в зимові місяці", — йдеться в тексті петиції.

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Автором петиції виступила Наталія Кулик.

Петиція була зареєстрована 21 грудня 2017 року і зібрала наразі 26 підписів. У разі петиція набере 10 тис. підписів, документ розгляне Київрада.

Нагадаємо, у Києві на Софійській площі засвітили головну ялинку країни.

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