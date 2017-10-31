Киевляне призвали присвоить имя Окуевои сквера возле посольства РФ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23063 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 85322 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143467 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111961 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113554 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110629 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102852 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106551 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103198 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150551 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Киевляне призвали присвоить имя Окуевои сквера возле посольства РФ

Киевляне призвали присвоить имя Окуевои сквера возле посольства РФ

Киев  •  УНН

 • 10771 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. На сайте КГГА появилась электронная петиция с предложением присвоить имя погибшей Амины Окуевои сквера возле посольства РФ в Киеве, передает со ссылкой на сайт электронных петиций КГГА.

"Сквера в Соломенском районе возле Посольства Российской Федерации на пересечении Воздухофлотского проспекта и улиц Сурикова и Богдановского присвоить имя погибшей от рук российских диверсантов 30 октября 2017 Героя Украины Окуевои Амины Викторовны", - отметил автор петиции Домашевский Олег.

Петиция набрала 137 голосов из 10 тыс. Необходимых. Сбор голосов продлится еще 89 дней.

Напомним, 30 октября остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевои. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской Области.

Полиция расценивает как заказное убийство добровольца АТО Амины Окуевои.

Украинские Национальные Новости

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