Киевляне призвали присвоить имя Окуевои сквера возле посольства РФ

"Сквера в Соломенском районе возле Посольства Российской Федерации на пересечении Воздухофлотского проспекта и улиц Сурикова и Богдановского присвоить имя погибшей от рук российских диверсантов 30 октября 2017 Героя Украины Окуевои Амины Викторовны", - отметил автор петиции Домашевский Олег.

Петиция набрала 137 голосов из 10 тыс. Необходимых. Сбор голосов продлится еще 89 дней.

Напомним, 30 октября остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевои. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской Области.

Полиция расценивает как заказное убийство добровольца АТО Амины Окуевои.