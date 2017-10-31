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Кияни закликали присвоїти ім’я Окуєвої скверу біля посольства РФ

Кияни закликали присвоїти ім’я Окуєвої скверу біля посольства РФ

Київ • УНН

 • 10776 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На сайті КМДА з’явилася електронна петиція з пропозицією присвоїти ім’я загиблої Аміни Окуєвої скверу біля посольства РФ у Києві, передає УНН посилаючись на сайт електронних петицій КМДА.

"Скверу у Солом’янському районі біля Посольства Російської Федерації на перетині Повітрофлотського проспекту і вулиць Сурикова та Богданівської присвоїти ім’я загиблої від рук російських диверсантів 30 жовтня 2017 року Героя України Окуєвої Аміни Вікторівни", - зазначив автор петиції Домашевський Олег.

Петиція набрала 137 голосів із 10 тис. потрібних. Збір голосів триватиме ще 89 днів.

Нагадаємо, 30 жовтня зупинилося серце патріота України Аміни Окуєвої. Її автомобіль був обстріляний з кущів на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області.

Поліція розцінює як замовне вбивство добровольця АТО Аміни Окуєвої.

Українські Національні Новини

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