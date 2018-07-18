Киевляне предлагают сделать кольцевую линию метро

"Уже несколько лет наблюдается, что столичный городской наземный транспорт совсем не в состоянии полностью справиться с огромным пассажиропотоком, особенно в часы пик. Но что мы имеем!? Городскую электричку, которая уже давно себя изжила и морально устарела. Предлагаю ее заменить на новую кольцевую линию метро, ​​а киевлянам и гостям города быстро добраться в отдаленные точки города", - отмечает автор петиции Роман Карпенко.

Также предлагается продлить маршрут этой линии в Вышгород.

"В заключении увеличение пассажиропотока и доход от проекта, а также предотвращение большого скопления пассажиров на основных и пересадочных станциях метро, ​​пробок транспорта как пассажирского наземного, так и частного на дорогах города в часы пик. Вместе это уменьшит загрязнение воздуха выхлопами наземного транспорта и улучшит экологическую ситуацию городской среды", - говорится в петиции.

Напомним, Киевская городская государственная администрация утвердила проект строительства участка метрополитена от станции "Сырец" на Виноградарь.