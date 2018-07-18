Киевляне предлагают сделать кольцевую линию метро
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Киевляне предлагают сделать кольцевую метро вместо городской электрички. Соответствующая петиция размещена на сайте электронных петиций Киевсовета, передает УНН.
"Уже несколько лет наблюдается, что столичный городской наземный транспорт совсем не в состоянии полностью справиться с огромным пассажиропотоком, особенно в часы пик. Но что мы имеем!? Городскую электричку, которая уже давно себя изжила и морально устарела. Предлагаю ее заменить на новую кольцевую линию метро, а киевлянам и гостям города быстро добраться в отдаленные точки города", - отмечает автор петиции Роман Карпенко.
Также предлагается продлить маршрут этой линии в Вышгород.
"В заключении увеличение пассажиропотока и доход от проекта, а также предотвращение большого скопления пассажиров на основных и пересадочных станциях метро, пробок транспорта как пассажирского наземного, так и частного на дорогах города в часы пик. Вместе это уменьшит загрязнение воздуха выхлопами наземного транспорта и улучшит экологическую ситуацию городской среды", - говорится в петиции.
Напомним, Киевская городская государственная администрация утвердила проект строительства участка метрополитена от станции "Сырец" на Виноградарь.