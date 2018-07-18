Кияни пропонують зробити кільцеву лінію метро

"Вже кілька років спостерігається, що столичний міський наземний транспорт зовсім не взмозі повністю справитися з величезним пасажиропотоком, особливо у години пік. Але що ми маємо!? Міську електричку, яка вже давно себе віджила і морально застаріла. Пропоную її замінити на нову кільцеву лінію метро, а киянам та гостям міста швидко дістатися у віддалені точки міста", - зазначає автор петиції Роман Карпенко.

Також пропонується продовжити маршрут цієї лінії до Вишгорода.

"У висновку збільшення пасажиропотоку і дохід від проекту, а також запобігання великого скупчення пасажирів на основних і пересадочних станціях метро, заторів транспорту як пасажирського наземного, так і приватного на дорогах міста у години пік. Разом зменшить забруднення повітря вихлопами наземного транспорту і покращить екологічну ситуацію міського середовища", - йдеться у петиції.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація затвердила проект будівництва ділянки метрополітену від станції "Сирець" на Виноградар.