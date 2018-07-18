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Кияни пропонують зробити кільцеву лінію метро

Кияни пропонують зробити кільцеву лінію метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Кияни пропонують зробити кільцеву метро замість міської електрички. Відповідна петиція розміщена на сайті електронних петицій Київради, передає УНН.

"Вже кілька років спостерігається, що столичний міський наземний транспорт зовсім не взмозі повністю справитися з величезним пасажиропотоком, особливо у години пік. Але що ми маємо!? Міську електричку, яка вже давно себе віджила і морально застаріла. Пропоную її замінити на нову кільцеву лінію метро, а киянам та гостям міста швидко дістатися у віддалені точки міста", - зазначає автор петиції Роман Карпенко.

Також пропонується продовжити маршрут цієї лінії до Вишгорода.

"У висновку збільшення пасажиропотоку і дохід від проекту, а також запобігання великого скупчення пасажирів на основних і пересадочних станціях метро, заторів транспорту як пасажирського наземного, так і приватного на дорогах міста у години пік. Разом зменшить забруднення повітря вихлопами наземного транспорту і покращить екологічну ситуацію міського середовища", - йдеться у петиції.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація затвердила проект будівництва ділянки метрополітену від станції "Сирець" на Виноградар.

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