Киевляне назвали главные проблемы столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Высокие тарифы и отсутствие доступного жилья — среди главных проблем, которые являются важнейшими для жителей Киева. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу "Центра развития города", сообщает УНН.
Детали
Высокие тарифы главной проблемой города считают 33,6% опрошенных, плохое качество медицинского обслуживания проблемой считает 27,9% респондентов, отсутствие доступного жилья — 26,9%. Также среди важных проблем города, которые беспокоят жителей респонденты назвали загрязнение воздуха и воды, плохое качество услуг ЖКХ, коррупцию, постоянные пробки и незаконную застройку.
58,% опрошенных считают показателем комфортной жизни удобную транспортную инфраструктуру, 49,1% — качественное медицинское обслуживание, а 34,2% — трудоустройство.
Также жителей столицы спросили, что уже сейчас делает Киев комфортным для них. 41,8% назвали удобную транспортную инфраструктуру, а 40,3% — достаточное количество мест для отдыха, также 30,4% назвали признаком комфорта — трудоустройство.
Добавим
Опрос проведен по заказу “Центра развития городов” исследовательским центром "Имидж-Контроль" с 28 января по 8 февраля 2022 года. Данные собраны с помощью технологии Express-poll.
Уличный опрос проводили методом "face-to-face" по случайной выборке, которая насчитала 1005 жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность (без учета дизайн-эффекта) не превышает 3,2%.
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