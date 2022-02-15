Кияни назвали головні проблеми столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Високі тарифи та відсутність доступного житла — серед головних проблем, які є найважливішими для жителів Києва. Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення "Центру розвитку міста", повідомляє УНН.
Деталі
Високі тарифи головною проблемою міста вважають 33,6% опитаних, погану якість медичного обслуговування проблемою вважає 27,9% респондентів, відсутність доступного житла — 26,9%. Також серед важливих проблем міста, які турбують жителів респонденти назвали забрудненні повітря та води, погану якість послуг ЖКГ, корупцію, постійні затори та незаконну забудову.
58,% опитаних вважають показником комфортного життя зручну транспортну інфраструктуру, 49,1% — якісне медичне обслуговування, а 34,2% — працевлаштування.
Також жителів столиці спитали, що вже зараз робить Київ комфортним для них. 41,8% назвали зручну транспортну інфраструктуру, а 40,3% — достатню кількість місць для відпочинку, також 30,4% назвали ознакою комфорту — працевлаштування.
Додамо
Опитування проведено на замовлення “Центру розвитку міст” дослідницьким центром "Імідж-Контроль" з 28 січня по 8 лютого 2022 року. Дані зібрано за допомогою технології Express-poll.
Вуличне опитування проводили методом "face-to-face" за випадковою вибіркою, яка нарахувала 1005 жителів Києва віком від 18 років та старші. Вибірка репрезентативна за віком та статтю. Статистична похибка (без врахування дизайн—ефекту) не перевищує 3,2%.
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