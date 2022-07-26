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Киевлянам не советуют купаться на 20 пляжах: список

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. В Киеве рекомендуют не купаться на большинстве официальных пляжей столицы. Причиной являются неудовлетворительные санитарные показатели воды. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в городе Киеве, информирует УНН.

Детали

Главное управление Госпродпотребслужбы не рекомендует купаться в связи с несоответствием показателей воды водных объектов санитарным нормам на пляжах:

  • «Венеция»;
  • «Веселка»;
  • «Детский»;
  • «Золотой»;
  • «Молодежный»;
  • «Предместная Слободка»;
  • «Радуга»;
  • «Тельбин»;
  • «Центральный»;
  • «Троещина»;
  • «Черторый»;
  • «Галерный»;
  • «Вербный»;
  • «Пущая Водица».

Кроме того, открывать пляжный сезон, как указано, не нужно в местах (зонах) отдыха «Белая», «Наталка», «Верхняя», «Синеозерная», «Голубая», «Редьчина».

Цитата

«Исследованные пробы воды водных объектов не отвечают требованиям Гигиенических нормативов качества воды водных объектов для удовлетворения питьевых, хозяйственно-бытовых и других нужд населения», - говорится в сообщении.

Тесты делали, в частности на запахи, водородный показатель (рН) и содержание лактозопозитивных кишечных палочек.

Дополнение 

Пляжный сезон в Киеве пока не будут начинать, пляжи и зоны отдыха проверят на взрывчатку после боевых действий в Киевской области.

Одессы открыли пляжный сезон вопреки запретам. Так, в Telegram-канале опубликовали видео, на котором мужчину, плавающего в море на одном из пляжей, на берегу ждут четверо полицейских с дубинками.

 

Украинские Национальные Новости

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