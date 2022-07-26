Киевлянам не советуют купаться на 20 пляжах: список
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В Киеве рекомендуют не купаться на большинстве официальных пляжей столицы. Причиной являются неудовлетворительные санитарные показатели воды. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в городе Киеве, информирует УНН.
Детали
Главное управление Госпродпотребслужбы не рекомендует купаться в связи с несоответствием показателей воды водных объектов санитарным нормам на пляжах:
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- «Венеция»;
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- «Веселка»;
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- «Детский»;
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- «Золотой»;
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- «Молодежный»;
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- «Предместная Слободка»;
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- «Радуга»;
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- «Тельбин»;
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- «Центральный»;
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- «Троещина»;
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- «Черторый»;
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- «Галерный»;
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- «Вербный»;
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- «Пущая Водица».
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Кроме того, открывать пляжный сезон, как указано, не нужно в местах (зонах) отдыха «Белая», «Наталка», «Верхняя», «Синеозерная», «Голубая», «Редьчина».
Цитата
«Исследованные пробы воды водных объектов не отвечают требованиям Гигиенических нормативов качества воды водных объектов для удовлетворения питьевых, хозяйственно-бытовых и других нужд населения», - говорится в сообщении.
Тесты делали, в частности на запахи, водородный показатель (рН) и содержание лактозопозитивных кишечных палочек.
Дополнение
Пляжный сезон в Киеве пока не будут начинать, пляжи и зоны отдыха проверят на взрывчатку после боевых действий в Киевской области.
Одессы открыли пляжный сезон вопреки запретам. Так, в Telegram-канале опубликовали видео, на котором мужчину, плавающего в море на одном из пляжей, на берегу ждут четверо полицейских с дубинками.