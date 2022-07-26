Киянам не радять купатися на 20 пляжах: перелік
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. У Києві рекомендують не купатися на більшості офіційних пляжів столиці. Причиною є незадовільні санітарні показники води. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві, інформує УНН.
Деталі
Головне управління Держпродспоживслужби не рекомендує купатися у зв’язку з невідповідністю показників води водних об’єктів санітарним нормам на пляжах:
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- «Венеція»;
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- «Веселка»;
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- «Дитячий»;
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- «Золотий»;
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- «Молодіжний»;
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- «Передмістна Слобідка»;
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- «Райдуга»;
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- «Тельбін»;
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- «Центральний»;
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- «Троєщина»;
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- «Чорторий»;
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- «Галерний»;
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- «Вербний»;
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- «Пуща Водиця».
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Окрім того, відкривати пляжний сезон, як вказано, не треба у місцях (зонах) відпочинку «Біла», «Наталка», «Верхня», «Синєозерна», «Голуба», «Редьчина».
Цитата
«Досліджені проби води водних об’єктів не відповідають вимогам Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення», - ідеться в повідомленні.
Тести робили, зокрема на запахи, водневий показник (рН) та на вміст лактозопозитивних кишкових паличок.
Доповнення
Пляжний сезон у Києві поки не розпочинатимуть, пляжі та зони відпочинку перевірять на вибухівку, після бойових дій у Київській області.
Одесити відкрили пляжний сезон усупереч заборонам. Так, у Telegram-каналі опублікували відео, на якому чоловіка, що плаває в морі на одному з пляжів, на березі чекають четверо поліцейських із кийками.