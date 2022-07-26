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Киянам не радять купатися на 20 пляжах: перелік

Киянам не радять купатися на 20 пляжах: перелік

Київ • УНН

 • 158828 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. У Києві рекомендують не купатися на більшості офіційних пляжів столиці. Причиною є незадовільні санітарні показники води. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві, інформує УНН.

Деталі

Головне управління Держпродспоживслужби не рекомендує купатися у зв’язку з невідповідністю показників води водних об’єктів санітарним нормам на пляжах:

  • «Венеція»;
  • «Веселка»;
  • «Дитячий»;
  • «Золотий»;
  • «Молодіжний»;
  • «Передмістна Слобідка»;
  • «Райдуга»;
  • «Тельбін»;
  • «Центральний»;
  • «Троєщина»;
  • «Чорторий»;
  • «Галерний»;
  • «Вербний»;
  • «Пуща Водиця».

Окрім того, відкривати пляжний сезон, як вказано, не треба у місцях (зонах) відпочинку «Біла», «Наталка», «Верхня», «Синєозерна», «Голуба», «Редьчина».

Цитата

«Досліджені проби води водних об’єктів не відповідають вимогам Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення», - ідеться в повідомленні.

Тести робили, зокрема на запахи, водневий показник (рН) та на вміст лактозопозитивних кишкових паличок.

Доповнення 

Пляжний сезон у Києві поки не розпочинатимуть, пляжі та зони відпочинку перевірять на вибухівку, після бойових дій у Київській області.

Одесити відкрили пляжний сезон усупереч заборонам. Так, у Telegram-каналі опублікували відео, на якому чоловіка, що плаває в морі на одному з пляжів, на березі чекають четверо поліцейських із кийками.

 

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