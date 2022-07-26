Киянам не радять купатися на 20 пляжах: перелік

Деталі

Головне управління Держпродспоживслужби не рекомендує купатися у зв’язку з невідповідністю показників води водних об’єктів санітарним нормам на пляжах:



«Венеція»;



«Веселка»;



«Дитячий»;



«Золотий»;



«Молодіжний»;



«Передмістна Слобідка»;



«Райдуга»;



«Тельбін»;



«Центральний»;



«Троєщина»;



«Чорторий»;



«Галерний»;



«Вербний»;



«Пуща Водиця».



Окрім того, відкривати пляжний сезон, як вказано, не треба у місцях (зонах) відпочинку «Біла», «Наталка», «Верхня», «Синєозерна», «Голуба», «Редьчина».

Цитата

«Досліджені проби води водних об’єктів не відповідають вимогам Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення», - ідеться в повідомленні.

Тести робили, зокрема на запахи, водневий показник (рН) та на вміст лактозопозитивних кишкових паличок.

Доповнення

Пляжний сезон у Києві поки не розпочинатимуть, пляжі та зони відпочинку перевірять на вибухівку, після бойових дій у Київській області.

Одесити відкрили пляжний сезон усупереч заборонам. Так, у Telegram-каналі опублікували відео, на якому чоловіка, що плаває в морі на одному з пляжів, на березі чекають четверо поліцейських із кийками.