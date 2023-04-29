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Китайский марсоход нашел признаки воды в песчаных дюнах

Китайский марсоход нашел признаки воды в песчаных дюнах

Киев • УНН

 • 343086 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Китайский марсоход нашел признаки существования воды на Марсе, происхождение которой может быть относительно недавним. Такую находку удалось обнаружить на основе наблюдений за марсианскими песчаными дюнами, которые сделал китайский марсоход, пишет AP, передает УНН.

Детали

Это открытие указывает на новые, потенциально плодородные участки, которые находятся в теплых регионах Марса, где условия могут быть пригодными для существования жизни. Однако, чтобы это доказать нужны дополнительные исследования.

По предположениям, трещины и другие особенности дюн образовались на марсианской Утопии Планитиа, большой равнине в северном полушарии планеты, примерно 400 000 лет назад. Условия тогда на планете были похожи на современные на Марсе.

Изучение структуры и химического состава этих дюн может дать представление о "возможности водной активности" в этот период, заявила команда исследователей из Пекина.

"Мы считаем, что это может быть небольшое количество ... не более, чем пленка воды на поверхности", - отметил соавтор исследования Сяогуан Цинь.

Непосредственно марсоход не обнаружил воды в виде инея или льда. Однако, по словам Циня, компьютерное моделирование и наблюдения других космических аппаратов указывают на то, что даже сейчас, в определенные времена года, условия на Марсе могут быть пригодными для появления воды.

По словам планетолога Фредерика Шмидта из Университета Париж-Сакле, который не участвовал в исследовании, привлекает внимание то, насколько молодыми являются дюны.

"Это, безусловно, новое научное открытие для этого региона", - сказал он.

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