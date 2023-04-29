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Китайський марсохід знайшов ознаки води в піщаних дюнах

Китайський марсохід знайшов ознаки води в піщаних дюнах

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Китайський марсохід знайшов ознаки знаходження води на Марсі, походження якої може бути відносно нещодавнім. Таку знахідку вдалось виявити на основі спостережень за марсіанськими піщаними дюнами, які зробив китайський марсохід, пише AP, передає УНН.

Деталі

Це відкриття вказує на нові, потенційно родючі ділянки, які знаходяться в теплих регіонах Марса, де умови можуть бути придатними для існування життя. Проте, щоб це довести потрібні додаткові дослідження.

За припущеннями, тріщини та інші особливості дюн утворилися на марсіанській Утопії Планітіа, великій рівнині в північній півкулі планети, приблизно 400 000 років тому. Умови тоді на планеті були схожі на сучасні на Марсі.

Вивчення структури та хімічного складу цих дюн може дати уявлення про "можливість водної активності" в цей період, заявила команда дослідників з Пекіна.

"Ми вважаємо, що це може бути невелика кількість ... не більше, ніж плівка води на поверхні", - зазначив співавтор дослідження Сяогуан Цінь.

Безпосередньо марсохід не виявив води у вигляді інею або льоду. Проте, за словами Циня, комп'ютерне моделювання та спостереження інших космічних апаратів вказують на те, що навіть зараз, у певні пори року, умови на Марсі можуть бути придатними для появи води.

За словами планетолога Фредеріка Шмідта з Університету Париж-Сакле, який не брав участі в дослідженні, привертає увагу те, наскільки молодими є дюни.

"Це, безумовно, нове наукове відкриття для цього регіону", - сказав він.

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