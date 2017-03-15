Китай опроверг тезис о "твердоем приземлении" своей экономики

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 49399 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107168 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122568 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181721 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132547 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126294 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118439 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106583 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107606 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103931 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Китай опроверг тезис о "твердоем приземлении" своей экономики

Китай опроверг тезис о "твердоем приземлении" своей экономики

Киев  •  УНН

 • 10910 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Практика последних лет подтверждает, что пора покончить с рассуждениями о "твердом приземления" китайской экономики, поскольку она демонстрирует средневысокие темпы роста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

"Есть все основания считать, что китайскую экономику не ждет "твердое приземления", и мы способны длительно сохранять средневысокие темпы роста", - убежден премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян.

Он отметил, что в последние годы неоднократно слышал высказывания о "твердом приземлении" китайской экономики. Однако в прошлом году, на фоне малейшего за последние семь лет роста мировой экономики и торговли, Китай все же удержал средневысокие темпы экономического роста.

"Рост в стране можно назвать стабильным, потому что в течение четырех лет он колебался в пределах одного процентного пункта", - подчеркнул Ли Кэцян.

Премьер напомнил, что в течение четырех лет работы нынешнего состава правительства Китай прилагал значительные усилия для усовершенствования методов макрорегулирования экономики для рациональной корректировки темпов развития национальной экономики.

Напомним, что в этом году рост валового внутреннего продукта Китая запланирован на уровне 6,5%.

Как сообщал УНН 10 марта, в Китае ожидают сохранения стабильности юаня этого года.

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