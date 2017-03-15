Китай опроверг тезис о "твердоем приземлении" своей экономики
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Практика последних лет подтверждает, что пора покончить с рассуждениями о "твердом приземления" китайской экономики, поскольку она демонстрирует средневысокие темпы роста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
"Есть все основания считать, что китайскую экономику не ждет "твердое приземления", и мы способны длительно сохранять средневысокие темпы роста", - убежден премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян.
Он отметил, что в последние годы неоднократно слышал высказывания о "твердом приземлении" китайской экономики. Однако в прошлом году, на фоне малейшего за последние семь лет роста мировой экономики и торговли, Китай все же удержал средневысокие темпы экономического роста.
"Рост в стране можно назвать стабильным, потому что в течение четырех лет он колебался в пределах одного процентного пункта", - подчеркнул Ли Кэцян.
Премьер напомнил, что в течение четырех лет работы нынешнего состава правительства Китай прилагал значительные усилия для усовершенствования методов макрорегулирования экономики для рациональной корректировки темпов развития национальной экономики.
Напомним, что в этом году рост валового внутреннего продукта Китая запланирован на уровне 6,5%.
Как сообщал УНН 10 марта, в Китае ожидают сохранения стабильности юаня этого года.