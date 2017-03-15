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Китай заперечив тезу про “тверде приземлення” своєї економіки

Китай заперечив тезу про “тверде приземлення” своєї економіки

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Практика кількох останніх років підтверджує, що настав час покінчити з міркуваннями про "тверде приземлення" китайської економіки, оскільки вона демонструє середньовисокі темпи зростання. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

"Є всі підстави вважати, що китайську економіку не чекає "тверде приземлення", і ми здатні довгостроково зберігати середньовисокі темпи зростання", - переконаний прем’єр Державної ради Китайської народної республіки Лі Кецян.

Він зазначив, що останніми роками неодноразово чув висловлювання про "тверде приземлення" китайської економіки. Проте торік, на тлі найменшого за останні сім років зростання світової економіки і торгівлі, Китай все ж утримав середньовисокі темпи економічного зростання.

"Зростання в країні можна назвати стабільним, тому що протягом чотирьох років воно коливалося в межах одного відсоткового пункту", - підкреслив Лі Кецян.

Прем'єр нагадав, що впродовж чотирьох років роботи нинішнього складу уряду Китай докладав значних зусиль для вдосконаленнґ методів макрорегулювання економіки задля раціонального коригування темпів розвитку національної економіки.

Нагадаємо, що цьогоріч зростання валового внутрішнього продукту Китаю заплановане на рівні 6,5 %.

Як повідомляв УНН 10 березня, у Китаї очікують на збереження стабільності юаня цього року.

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