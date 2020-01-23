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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Китай закрывает сообщение с Уханью из-за распространения нового вируса

Киев • УНН

 • 16476 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Китайские власти прекращают в четверг, 23 января, авиа - и железнодорожное сообщение с Уханью из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Китай закрывает сообщение с Уханью из-за распространения нового вируса

Центром появления нового типа вируса считается китайский город Ухань провинции Хубэй, где зарегистрировано большинство случаев заболевания.

Напомним, число погибших возросло до 17 человек. Количество больных в Китае уже превысило 500, большинство из них заболели в Ухане, где проживают 11 млн человек.

Украинские Национальные Новости

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