Китай закрывает сообщение с Уханью из-за распространения нового вируса

Центром появления нового типа вируса считается китайский город Ухань провинции Хубэй, где зарегистрировано большинство случаев заболевания.

Напомним, число погибших возросло до 17 человек. Количество больных в Китае уже превысило 500, большинство из них заболели в Ухане, где проживают 11 млн человек.