Китай закрывает сообщение с Уханью из-за распространения нового вируса
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Китайские власти прекращают в четверг, 23 января, авиа - и железнодорожное сообщение с Уханью из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Центром появления нового типа вируса считается китайский город Ухань провинции Хубэй, где зарегистрировано большинство случаев заболевания.
Напомним, число погибших возросло до 17 человек. Количество больных в Китае уже превысило 500, большинство из них заболели в Ухане, где проживают 11 млн человек.