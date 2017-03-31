Китай создал 7 новых пилотных зон свободной торговли

Генеральные планы этих зон обнародовал Государственный совет КНР.

Как отмечается в опубликованных документах, решение о создании новых ЗСТ - стратегический шаг во всестороннем углублении реформ и расширения открытости в ответ на новую обстановку. Сообщается, что как пилотные зоны, они должны предлагать тиражируемые решения в области институциональных инноваций, построении новой экономической системы открытого типа, формировании благоприятных условий для ведения бизнеса, в том числе в административно-правовом плане.

Напомним, что сейчас на территории Китая действуют 4 пилотные ЗСТ. Первая из них была создана в Шанхае в 2013 году, следующие 3 создали в Тяньцзине, провинциях Гуандун и Фуцзянь в 2014 году.

Как сообщал УНН 28 марта, в феврале 2017 Китай впервые за два года получил пассивное сальдо торговли.

27 марта премьер-министр Украины В.Гройсман заявил, что зона свободной торговли в рамках ГУАМ заработает уже 2017 года.

Ранее премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян заявил, что Китай будет поддерживать экономическую глобализацию.