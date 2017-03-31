Китай створив 7 нових пілотних зон вільної торгівлі

Генеральні плани цих зон оприлюднила Державна рада КНР.

Як наголошується в опублікованих документах, рішення про створення нових ЗВТ - стратегічний крок у всебічному поглибленні реформ і розширення відкритості у відповідь на нову обстановку. Повідомляється, що як пілотні зони, вони повинні пропонувати тиражовані рішення в галузі інституційних інновацій, побудові нової економічної системи відкритого типу, формуванні сприятливих умов для ведення бізнесу, у тому числі в адміністративно-правовому плані.

Нагадаємо, що наразі на території Китаю діють 4 пілотні ЗВТ. Перша з них була створена в Шанхаї в 2013 році, наступні 3 створили в Тяньцзіні, провінціях Гуандун і Фуцзянь в 2014 році.

Як повідомляв УНН 28 березня, у лютому 2017 року Китай вперше за два роки отримав пасивне сальдо торгівлі.

27 березня прем'єр-міністр України В.Гройсман заявив, що зона вільної торгівлі в межах ГУАМ запрацює вже 2017 року.

Раніше прем'єр Державної ради Китайської народної республіки Лі Кецян заявив, що Китай підтримуватиме економічну глобалізацію.