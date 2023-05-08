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Китай отменил визит министра финансов Германии Кристиана Линднера - СМИ

Киев • УНН

 • 1299404 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В Китае отменили запланированный на этой неделе визит в Поднебесную главы Минфина Германии Кристиана Линднера. Об этом сообщил политический обозреватель Ханс фон дер Бурхард в своем Twitter, пишет УНН.

Детали

«Китай отменил запланированную на этой неделе поездку министра финансов Германии Кристиана Линднера в страну якобы из-за «проблем с расписанием», - написал журналист.

По мнению политического обозревателя, это спланированная политическая обида со стороны КНР в сторону Германии.

«Линднер критически относится к Китаю, и он возглавляет СвДП (Свободная демократическая партия, входящая в правительственную коалицию в ФРГ,- ред.), чей министр Штарк-Ватцингер посетила Тайвань», - написал Ханс фон дер Бурхард.

Добавим, Беттина Штарк-Ватцингер является членом СвДП и министром образования и исследований ФРГ. В конце марта она была с визитом на Тайване.

Напомним

Глава МИД Германии призвала Китай повлиять на россию по поводу войны в Украине.

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