Китай отменил визит министра финансов Германии Кристиана Линднера - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Китае отменили запланированный на этой неделе визит в Поднебесную главы Минфина Германии Кристиана Линднера. Об этом сообщил политический обозреватель Ханс фон дер Бурхард в своем Twitter, пишет УНН.
Детали
«Китай отменил запланированную на этой неделе поездку министра финансов Германии Кристиана Линднера в страну якобы из-за «проблем с расписанием», - написал журналист.
По мнению политического обозревателя, это спланированная политическая обида со стороны КНР в сторону Германии.
«Линднер критически относится к Китаю, и он возглавляет СвДП (Свободная демократическая партия, входящая в правительственную коалицию в ФРГ,- ред.), чей министр Штарк-Ватцингер посетила Тайвань», - написал Ханс фон дер Бурхард.
Добавим, Беттина Штарк-Ватцингер является членом СвДП и министром образования и исследований ФРГ. В конце марта она была с визитом на Тайване.
Напомним
Глава МИД Германии призвала Китай повлиять на россию по поводу войны в Украине.