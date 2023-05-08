Китай скасував візит міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У Китаї скасували запланований цього тижня візит до Піднебесної голови Мінфіну Німеччини Крістіана Лінднера. Про це повідомив політичний оглядач Ханс фон дер Бурхард у своєму Twitter, пише УНН.
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«Китай скасував заплановану цього тижня поїздку міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера до країни нібито через «проблеми з розкладом», - написав журналіст.
На думку політичного оглядача, це є спланована політична образа зі сторони КНР у бік Німеччини.
«Лінднер критично ставиться до Китаю, і він очолює ВДП (Вільна демократична партія, що входить до урядової коаліції у ФРН, - ред.), чий міністр Штарк-Ватцінгер відвідала Тайвань», - написав Ханс фон дер Бурхард.
Додамо, Беттіна Штарк-Ватцінгер є членом ВДП та міністром освіти і досліджень ФРН. Наприкінці березня вона була з візитом на Тайвані.
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