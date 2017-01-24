Китай разместил баллистические ракеты на границе с Россией - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Китае распространили сделанные в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, фотографии с размещенными баллистическими ракетами Dongfeng-41 (DF-41), передает УНН со ссылкой на Global Times.
Как отмечается, военные аналитики считают, что это может быть второй стратегической ракетной бригадой из DF-41, которая должна быть развернута на северо-востоке Китая.
Dongfeng-41 является межконтинентальной баллистической ракетой с дальностью действия в 14 тыс. км и 10-12 ядерными блоками индивидуального наведения, которая считается одной из самых современных ракет такого типа.