Китай разместил баллистические ракеты на границе с Россией - СМИ

Как отмечается, военные аналитики считают, что это может быть второй стратегической ракетной бригадой из DF-41, которая должна быть развернута на северо-востоке Китая.

Dongfeng-41 является межконтинентальной баллистической ракетой с дальностью действия в 14 тыс. км и 10-12 ядерными блоками индивидуального наведения, которая считается одной из самых современных ракет такого типа.