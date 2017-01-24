Китай розмістив балістичні ракети на кордоні з Росією - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У Китаї поширили зроблені в провінції Хейлунцзян, що межує з Росією, фотографії з розміщеними балістичними ракетами Dongfeng-41 (DF-41), передає УНН з посиланням на Global Times.
Як зазначається, військові аналітики вважають, що це може бути другою стратегічною ракетною бригадою з DF-41, яка мала бути розгорнута на північному сході Китаю.
Dongfeng-41 є міжконтинентальною балістичною ракетою з дальністю дії у 14 тис. км і 10-12 ядерними блоками індивідуального наведення, що вважається однією з найсучасніших ракет такого типу.