Китай розмістив балістичні ракети на кордоні з Росією - ЗМІ

Як зазначається, військові аналітики вважають, що це може бути другою стратегічною ракетною бригадою з DF-41, яка мала бути розгорнута на північному сході Китаю.

Dongfeng-41 є міжконтинентальною балістичною ракетою з дальністю дії у 14 тис. км і 10-12 ядерними блоками індивідуального наведення, що вважається однією з найсучасніших ракет такого типу.