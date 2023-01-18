Китай возлагает большие надежды на визит Блинкена

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“Китай приветствует визит госсекретаря Блинкена в Китай. И Китай, и Соединенные Штаты сейчас находятся в контакте по поводу конкретных договоренностей”, — сказал Вэньбинь, отвечая на вопрос о сообщениях американских СМИ о том, что Блинкен посетит Китай 5 февраля.

“(Китай) также надеется, что Соединенные Штаты примут правильный взгляд на Китай”, — добавил Ван.

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Американский чиновник сообщил Reuters, что Государственный департамент планирует встречу Блинкена с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом в Пекине 6 февраля. Ранее издание Politico сообщало, что визит состоится 5-6 февраля.