Китай покладає великі надії на візит Блінкена
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Влада Китаю покладає великі надії на візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна, заявив представник МЗС Китаю Ван Веньбінь, повідомляє Reuters, передає УНН.
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“Китай вітає візит держсекретаря Блінкена в Китай. І Китай, і Сполучені Штати зараз знаходяться в контакті з приводу конкретних домовленостей”, — сказав Веньбінь, відповідаючи на питання про повідомлення американських ЗМІ про те, що Блінкен відвідає Китай 5 лютого.
“(Китай) також сподівається, що Сполучені Штати приймуть правильний погляд на Китай”, — додав Ван.
Доповнення
Американський чиновник повідомив Reuters, що Державний департамент планує зустріч Блінкена з міністром закордонних справ Китаю Цинь Ганом в Пекіні 6 лютого. Раніше видання Politico повідомляло, що візит відбудеться 5-6 лютого.