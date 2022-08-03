Китай не будет применять ядерное оружие первым – МИД

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"Китай следует пути мирного развития и ядерной стратегии самообороны и обязуется никогда не применять первым ядерное оружие ни при каких обстоятельствах", - заявил китайский чиновник в ходе конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

Он также добавил, что США "должны вывести свое ядерное оружие из Европы и не размещать его в других странах мира".

Напомним

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мир полностью уничтожить ядерное оружие.