Китай не буде застосовувати ядерну зброю першим - МЗС

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"Китай дотримується шляху мирного розвитку та ядерної стратегії самооборони і зобов'язується ніколи не застосовувати першим ядерну зброю ні за яких обставин", - заявив китайський чиновник в ході конференції країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Він також додав, що США "повинні вивести свою ядерну зброю з Європи і не розміщувати її в інших країнах світу".

Нагадаємо

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав світ повністю знищити ядерну зброю.