Китай не буде застосовувати ядерну зброю першим - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У МЗС Китаю кажуть, що їхня країна дотримується стратегії самооборони в ядерній сфері та не буде застосовувати ядерну зброю першою. Про це інформує УНН з посиланням на заяву директора департаменту з контролю над озброєнням МЗС КНР Фу Цуна.
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"Китай дотримується шляху мирного розвитку та ядерної стратегії самооборони і зобов'язується ніколи не застосовувати першим ядерну зброю ні за яких обставин", - заявив китайський чиновник в ході конференції країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Він також додав, що США "повинні вивести свою ядерну зброю з Європи і не розміщувати її в інших країнах світу".
Нагадаємо
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав світ повністю знищити ядерну зброю.