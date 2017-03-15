Китай будет настаивать на денуклеаризации Корейского полуострова дипломатическим путем

"Надеемся, что благодаря совместным усилиям всех сторон напряженная атмосфера будет смягчена, все стороны вернутся в русло диалога и в конце концов решат проблему. Исходя из здравого смысла, никто не хочет видеть постоянный беспорядок на пороге своего дома", - сказал Ли Кэцян.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва.

По его словам, подход Китая к соответствующим резолюциям Совета безопасности ООН является четким и определенным. КНР строго и в полной мере их выполняет. Китай неизменно выступает как непреклонный защитник системы нераспространения ядерного оружия.

Как сообщал УНН, 13 марта Южная Корея заявила о готовности КНДР провести новое ядерное испытание.