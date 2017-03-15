Китай наполягатиме на денуклеаризації Корейського півострова дипломатичним шляхом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Китай наполягає на денуклеаризації Корейського півострова, забезпеченні миру та стабільності на ньому, а також вирішенні цього питання шляхом діалогу і консультацій, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
"Сподіваємося, що завдяки спільним зусиллям усіх сторін напружена атмосфера буде пом'якшена, всі сторони повернуться в русло діалогу і врешті-решт вирішать проблему. Виходячи зі здорового глузду, ніхто не хоче бачити постійний безлад на порозі свого будинку", - сказав Лі Кецян.
Таку заяву він зробив на прес-конференції за підсумками 5-ї сесії Всекитайських зборів народних представників 12-го скликання.
За його словами, підхід Китаю до відповідних резолюцій Ради безпеки ООН є чітким та визначеним. КНР суворо й повною мірою їх виконує. Китай незмінно виступає як непохитний захисник системи нерозповсюдження ядерної зброї.
Як повідомляв УНН, 13 березня Південна Корея заявила про готовність КНДР провести нове ядерне випробування.