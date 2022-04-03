Китай заверил ЕС, что будет стремиться к миру в Украине по-своему

Детали

Премьер-министр Ли Кэцян сказал лидерам ЕС, что Пекин будет добиваться мира "своим способом", а президент Си Цзиньпин сказал, что надеется, что ЕС будет рассматривать Китай "независимо", напоминая тесные связи Европы с Соединенными Штатами.

Ли сказал лидерам ЕС, что Китай всегда стремился к миру и способствовал переговорам и готов продолжать играть конструктивную роль с международным сообществом, сообщает государственная телекомпания CCTV.

Китай отказался осудить действия россии в Украине и назвать это вторжением, а также неоднократно критиковал санкции Запада.

ЕС ответил Китаю во время виртуального саммита с Ли и Си и просил не позволять москве обходить санкции Запада, введенные из-за вторжения россии в Украину.

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"Мы призвали Китай помочь прекратить войну в Украине. Китай не может закрывать глаза на нарушения россией международного права", - сказал президент Европейского совета Шарль Мишель на брифинге с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляєн после первой встречи ЕС-Китай

"Любые попытки обойти санкции или оказать помощь россии продолжат войну", - добавил Шарль.

Добавим

Китай налаживает более тесные энергетические, торговые и безопасности связи с москвой, позиционируя себя как глобальную силу, которая может противостоять Соединенным Штатам. За несколько недель до вторжения 24 февраля Китай и россия объявили о стратегическом партнерстве без ограничений. Тогда президенты россии и Китая встретились в Пекине во время Олимпиады.