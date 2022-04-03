Китай запевнив ЄС, що буде прагнути миру в Україні по-своєму
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Китай запевнив Європейський Союз у п’ятницю, що буде прагнути миру в Україні, але заявив, що це буде на його власних умовах, уникаючи тиску на жорсткішу позицію щодо росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Прем'єр-міністр Лі Кецян сказав лідерам ЄС, що Пекін буде домагатися миру "своїм способом", а президент Сі Цзіньпін сказав, що сподівається, що ЄС буде розглядати Китай "незалежно", нагадуючи тісні зв'язки Європи зі Сполученими Штатами.
Лі сказав лідерам ЄС, що Китай завжди прагнув миру і сприяв переговорам і готовий продовжувати відігравати конструктивну роль з міжнародною спільнотою, повідомляє державна телекомпанія CCTV.
Китай відмовився засудити дії росії в Україні та назвати це вторгненням, а також неодноразово критикував санкції Заходу.
ЄС відповів Китаю під час віртуального саміту з Лі та Сі та просив не дозволяти москві обійти санкції Заходу, запроваджені через вторгнення Росії в Україну.
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"Ми закликали Китай допомогти припинити війну в Україні. Китай не може закривати очі на порушення росією міжнародного права", - сказав президент Європейської ради Шарль Мішель на брифінгу з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн після першої зустрічі ЄС-Китай
"Будь-які спроби обійти санкції або надати допомогу росії продовжать війну", - додав Шарль.
Додамо
Китай налагоджує тісніші енергетичні, торгові та безпекові зв’язки з москвою, позиціонуючи себе як глобальну силу, яка може протистояти Сполученим Штатам. За кілька тижнів до вторгнення 24 лютого Китай і росія оголосили про стратегічне партнерство без обмежень. Тоді президенти росії та Китаю зустрілися у Пекіні під час Олімпіади.